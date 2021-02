‘Soli’, il singolo di Mecna con Ghemon e Ginevra: “Tre mondi diversi in una canzone”

Da giovedì 11 febbraio è disponibile Soli (Virgin Records / Universal Music Italia) il nuovo singolo di Mecna con Ghemon e Ginevra prodotta da Zef. Nel brano Mecna affronta la tematica della solitudine, posta sotto la lente dei tre diversi sguardi degli artisti.

“Sono sempre contento quando riesco a fondere mondi diversi in una canzone. – spiega Mecna – Con Ghemon non è la prima volta ma è comunque una novità perché negli anni abbiamo entrambi sperimentato nuove sonorità. Ginevra mi rimanda a tanta musica che ascolto giornalmente è una delle poche in Italia che riesce a tradurla in maniera credibile.”

“Amo i contrasti nella musica, perché portano a risultati sorprendenti: forte e delicato, aspro e dolce, luminoso ma malinconico. – racconta poi Ghemon – Così è questo pezzo e così è questa collaborazione, un gioco di sovrapposizioni. Tre anime musicali diverse che funzionano perfettamente insieme.”

Chiude Ginevra: “Quando ho saputo di questa collaborazione mi sono subito entusiasmata. Mecna e Ghemon mi hanno accolta e fatta sentire a casa dando spazio alla mia voce e alle mie idee. Il confronto con loro, e le loro esperienze, mi ha fatto crescere nelle poche ore trascorse in studio. Porterò Soli con me lungo il percorso e sarò sempre grata a questi due grandi artisti per la fiducia che mi hanno dato.”