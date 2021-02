Samuel Heron Costa, escono EP e nuovo singolo: “Ho seguito il mio istinto”

Samuel Heron Costa torna, venerdì 12 febbraio, con Canzoni Popolari, EP di sei brani su etichetta Polydor (Universal Music Italy) che accompagna il singolo Una bugia feat Danien. Oltre al nuovo inedito, il disco contiene Nella pancia della Balena con The Koloros, Me ne batto r’ belin, Ragazzi popolari, Ubriaco (per davvero) e Zanzare feat Jacopo Et.

“Canzoni Popolari rappresenta l’inizio di un nuovo me proiettato in un futuro musicale più autentico rispetto al passato. – racconta Samuel – Ho seguito il mio istinto e la mia personale evoluzione e questo Ep è di fatto un primo passaggio verso un Samuel più maturo e consapevole nel voler raccontare nuove storie con una matrice più cantautorale. Mi trovo nel mezzo di uno straordinario viaggio verso l’essenziale, la mia musica sta arrivando a prendere la verità più pura e semplice. Una transazione che mi porterà ad essere semplicemente Samuel Costa”

I brani contenuti dell’EP Canzoni Popolari conferiscono un maggior grado di consapevolezza e maturità che ben rispecchiano l’evoluzione in corsa del giovane cantautore, il quale, superando gli ostacoli, con determinazione e volontà, non hai mai smesso di ricercare la propria identità. Attraverso questa rinnovata veste Samuel si mostra per ciò che è veramente: un musicista versatile e dotato di una sensibilità rara, un talento senza eguali nella scena musicale contemporanea.

Di seguito la tracklist di Canzoni Popolari:

Zanzare Me ne batto r’ belin Ragazzi popolari Ubriaco (per davvero) Una bugia Nella pancia della balena feat. The Kolors