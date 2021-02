Manfredi: esce il singolo ‘Milano Droga’, dal 19 febbraio

Da venerdì 19 febbraio Manfredi torna con il singolo Milano Droga (Foolica), un nuovo omaggio alla città meneghina a distanza di quattro anni da 20143 Milano Navigli. Scritto da Antonio Guadagno (Manfredi) con la collaborazione di Simone Sproccati e prodotto da Matteo Cantaluppi e Federico Laini, Milano Droga è il terzo brano, dopo Hollywood e Doveva essere oggi, ad anticipare il nuovo album in uscita quest’anno.

“Mi piace pensare che sia lei ad essere cambiata – racconta il cantautore – lei che è fatta di mattoni, perché altrimenti significherebbe che sono cambiato io e ho paura di non piacermi. Milano, quante cose che mi hai dato e quante invece te ne sei presa. Non capisco se sei la mia libertà o la mia prigione, il palcoscenico dei miei amori o il dietro le quinte delle mie sfortune, e per quanto io ti ami, non so se tu ami ancora me.“