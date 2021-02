Giovanni: ‘Fino a tre’ è il nuovo singolo dell’artista bolognese

Fino a tre è il nuovo singolo di Giovanni, che torna dopo aver esordito con Dose e dopo la collaborazione con GionnyScandal in Sabato seria.

“FINO A TRE” inizia come un’emozionante ballad piano e voce, per poi trasformarsi in un ritmato ed accattivante brano pop elettronico che rimane subito in testa. «Fino a tre è un pezzo che può emozionare – afferma Giovanni – ma anche far muovere la testa. Racconta di una storia di ‘tira e molla’ tra due ragazzi che si amano, si odiano e si lasciano andare, ma che allo stesso tempo continuano a cercarsi. E lo faranno sempre, nonostante tutto, perché quando due persone stanno bene insieme è difficile dividerle».

“Tu sei la causa dei miei guai e io sono come te, sai… che ho contato fino a tre…”