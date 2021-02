FASK, fuori ‘Come un animale’: “Quando tutto questo ci porta a esplodere”

[CS] Si intitola Come un animale il nuovo singolo dei Fast Animals And Slow Kids disponibile in tutti gli store digitali e da venerdì 12 febbraio anche per la programmazione radiofonica. Come un animale è il primo progetto inedito dopo il successo ottenuto con la pubblicazione della graphic novel Come reagire al presente edita da Beccogiallo, tra i fumetti più venduti dello scorso anno (secondo Amazon Italia).

“Come un animale – racconta la band – racchiude in sé due anime: da una parte un lungo elenco di cose che accadono attorno a noi, che non vogliamo ma che accettiamo perché non possiamo fare altro, dall’altra parte il racconto di cosa accade quando tutto questo ci porta ad esplodere, a diventare come un animale ossia chi non usa la ragione, chi non riesce a gestire le insoddisfazioni della vita e arriva per questo a scoppiare, ad attaccare gli altri per difendersi, a dover fare uscire in qualche modo tutta la negatività, la pressione esistenziale che ci carichiamo addosso”.

Parlando più in generale di questo progetto, i FASK hanno aggiunto: “Ogni nostro pezzo è una fotografia di un determinato momento preciso della nostra vita, di uno stato d’animo, di un luogo, di un pensiero. Questo brano è nato lo scorso anno, quando finalmente abbiamo potuto rivederci e ritornare a lavorare insieme.

È un brano scritto per rimanere carichi, per caricare noi stessi dopo un periodo di lunga attesa, di sospensione. Eravamo pronti per un lungo tour e una volta cambiati i piani ci siamo resi conto che avevamo la necessità di riavvicinarci alla musica, se non suonata almeno da incidere”.