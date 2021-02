Merk & Kremont, dal 12 febbraio il singolo ‘She’s Wild’ feat. The Beach

A un anno dall’uscita di Numb,con la collaborazione di Svea feat. Ernia, il duo di fama internazionale Merk & Kremont torna con il singolo She’s Wild feat. The Beach, da venerdì 12 febbraio in radio e in digitale. She’s Wild è un brano fresco ed energico, dal ritmo coinvolgente e dalle sonorità pop che, anche grazie alla presenza dei fiati e della chitarra acustica, porta già con sé un’aria estiva e spensierata.

Merk & Kremont hanno da poco pubblicato Do It per Buzz Low con la Spinnin’ Records, una delle etichette di musica elettronica più importanti al mondo, entrando subito nella New Music Friday e nella prestigiosa playlist Friday Cratediggers.

Negli anni hanno collaborato con artisti nazionali e internazionali, e ha fondato il team di produzione Itaca, che ha prodotto e co-scritto numerose hit per artisti italiani tra cui Ghali per Good Times, certificata 3 volte Disco di Platino.