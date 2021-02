Junior Cally: è uscito il nuovo singolo ‘Amore di mezzo’

[CS] Junior Cally torna con un nuovo brano dal titolo Amore di mezzo (Sony Music), disponibile da venerdì 5 febbraio in radio e in digitale. Scritta dallo stesso Junior Cally insieme a Jacopo Ettorre e prodotta da Jeremy Buxton, è una ballad rap dove le rime scorrono tra malinconiche polaroid e i ricordi di una relazione ormai giunta al capolinea. Un amore consumato en plein air tra le spiagge di Fuerteventura e i sedili dell’auto dove far l’amore a tutta velocità e togliersi i vestiti alla rinfusa con la paura di essere scoperti: “Ti cambi in macchina che sbatti dai/perchè non ti vesti di me/come fossi in camera, tu esagera!”.

Online anche il video, diretto da Andrea Gallo, un vero e proprio cortometraggio girato a Fuerteventura tra le desolate spiagge e le suggestive dune dell’isola spagnola. Un ritorno atteso quello di Junior Cally, aka Antonio Signore, che dopo aver debuttato al numero 1 della classifica dei dischi più venduti con il precedente album Ricercato, riappare sulle scene con un nuovo singolo che segna un ulteriore passo in avanti nel suo percorso artistico che l’ha visto in appena 3 anni superare quota 100 milioni di stream su Spotify.