Giovane Feddini, il debutto ufficiale con l’album ‘Un giorno in meno’

Un giorno in meno (Dogozilla Empire/Sony Music Italy) è il primo album ufficiale di Giovane Feddini sotto la direzione artistica di Don Joe. Il progetto comprende dieci brani – di cui sette inediti – che fotografano la società e le relazioni di oggi dal punto di vista di un ragazzo che si sta facendo strada ed è partito dal basso per realizzare il suo sogno, tra sacrifici e determinazione.

Con la scelta del titolo, il rapper vuole spronare tutti gli ascoltatori a non sprecare neanche un minuto della propria vita, a non lasciarsi scoraggiare dalle avversità, anche nei periodi più difficili. Un messaggio che suona quanto mai attuale e importante in un periodo di totale incertezza.

Questa la tracklist:

Bravi ragazzi Dispettoso Millepiedi Shevchenko feat. Tia Jetski Magnifico Gentile Acqua calda Fuego High in Lambrate