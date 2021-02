Caponetti, il nuovo singolo è ‘Antartico’: “Un brano per provare un po’ di sollievo”

Antartico è il nuovo singolo di Caponetti, disponibile in streaming e su tutte le piattaforme digitali per Carosello Records. Il brano, che arriva dopo l’ottimo riscontro dell’EP MADDAI, è prodotto da Katoo e conferma lo stile malinconico e insieme scanzonato del cantautore.

“Ho scritto Antartico in una notte d’inverno – racconta Caponetti – avevo visto Joker di Joaquin Phoenix, il riscaldamento di casa dava problemi e non riuscivo a prendere sonno. Mi arrotolavo nel piumone fissando il soffitto. Non riuscivo a chiudere gli occhi perché il vuoto che provavo mi faceva schizzare i pensieri, senza tregua.

Avevo il cuore spento, niente lavoro, niente soldi e le persone a cui volevo bene lontane. Nascosto dal buio, con l’ansia che mi saliva e i nervi tesi, realizzai che quella camera da letto era una ghiacciaia, ed io ero circondato da un oceano di tristezza. L’unica reazione è stata provare a scrivere qualcosa.

Di solito se vedo che non dormo mi alzo e mi metto a fare altro, magari leggo o fumo… altrimenti m’incazzo pure. Ho capito che volevo stare in tutt’altro posto, con altre persone ed ho provato a descrivere il mio stato d’animo per provare un po’ di sollievo”.