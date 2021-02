Bautista: il nuovo singolo del duo è ‘Hasta la muerte’, dal 10 febbraio

Hasta la muerte (Carosello Records/The Orchard) è l nuovo singolo del duo Bautista, formato dal produttore Machweo e dal cantante 9999asura. Brano d’amore e di perdita cantato in italiano e in spagnolo, la traccia racchiude l’essenza della musica di cui i due artisti sono i pionieri, una nuova wave coniata come Emoton per raccontare il Sud del mondo tra reggaeton e latin music con tematiche e contenuti vicino al genere Emo.

La pubblicazione di Hasta la muerte giunge a distanza di poche settimane dalla firma con Carosello Records, con cui il duo ha avviato una nuova fase del suo percorso musicale.