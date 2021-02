Rocco Hunt e Geolier insieme nel singolo ‘Che me chiamme a fa?’

Mentre la sua hit estiva con Ana Mena continua a macinare successi e record anche al di là dei Pirenei, Rocco Hunt annuncia il nuovo singolo con cui apre il suo 2021. Da venerdì 19 febbraio è disponibile, infatti, Che chiamme a fa? (Sony Music Italy) insieme a Geolier.

“Il brano racconta una storia d’amore in chiave urbana – commenta il rapper – la gelosia che genera attrazione e desiderio, una profonda dichiarazione d’amore in versi in lingua napoletana.”

L’annuncio del brano arriva nel giorno in cui Rocco Hunt incassa un altro successo: il brano Ti volevo dedicare feat. J-Ax & Boomdabash è stato, infatti, certificato 4 disco di Platino.