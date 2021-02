Boss Doms, il nuovo singolo è ‘Pretty Face’ dal 19 febbraio

Boss Doms pubblica venerdì 19 febbraio il nuovo singolo Pretty Face feat. Kyle Pearce (Warner Music Italy), già disponibile in presave. Il brano vuole essere una provocazione, un invito a riflettere sull’importanza che ciascuno ricopre all’interno di una società sempre più distanziata, che costringe a coprire i volti e induce all’omologazione.

L’estro artistico di Doms, unito alla sua indole visionaria, ribelle e anticonformista, dà vita a un brano che celebra l’importanza di essere sé stessi e di liberarsi dalle sovrastrutture, dai ruoli e dagli stereotipi che vengono imposti dall’esterno o che spesso ci si auto-impone per compiacere gli altri, affinché si possa ritrovare e accettare con orgoglio la propria inestimabile autenticità.

Per rendere al meglio l’idea da cui il singolo trae forza, Boss Doms ha deciso di coinvolgere i fan in prima persona e dar vita a una fruizione a 360° del brano, con la mente, con il corpo e, soprattutto, con il cuore. Proprio per questo, lunedì 01 febbraio l’artista ha annunciato, sui propri canali social, la possibilità di partecipare (nel totale rispetto delle normative sanitarie attuali) a un’installazione esclusiva immersiva e multisensoriale dal vivo, di cui gli ospiti selezionati saranno gli stessi protagonisti.

In linea con l’idea del progetto, ha anche pensato di immortalare ogni dettaglio attraverso l’impiego di foto scattate rigorosamente su pellicola e di video VHS, particolari dal sapore nostalgico pensati per dare un tocco di originalità e sofisticatezza all’intera mise en abyme.