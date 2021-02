Baciami, la magia di un momento nelle illustrazioni di Alan Zeni

Esce l’11 febbraio Baciami. Storie di errori felici (BeccoGiallo), volume illustrato dedicato alla curiosa e immaginifica collezione di baci dell’artista Alan Zeni. Divenute celebri in rete e riprodotti su t-shirt, oggetti di design e murales urbani, le illustrazioni di Zeni arrivano in tempo per San Valentino senza correre il rischio.Tra le sue pagine c’è romanticismo ma un po’ di sana ironia e tanta immaginazione.

“La magia dei baci che disegno non è mia – spiega Alan Zeni -: è la magia delle esperienze vissute da ciascuno di noi. Mi piace pensare alle illustrazioni che compongono questo libro come delle matrioske che ognuno è libero di aprire per scoprire cosa custodisce dentro di sé. Poi certo, in quelle pagine racconto anche di me, delle mie esperienze positive ma soprattutto di quelle negative. Perché io, più che un esperto di baci, sono un grande esperto di errori”.

Sono novanta i baci illustrati nel libro, divisi in bizzarre categorie: c’è la collezione dei baci agrodolci, quella dei baci viaggiatori, quella dei baci senza scelta, quella dei baci per non rovinare tutto, e via dicendo. Qua e là, ad accompagnare il lettore in riflessioni più profonde, compaiono anche dei testi: pensieri ad alta voce, dialoghi a metà, favole della buona notte, dichiarazioni solenni, segreti inconfessabili. Un collage emozionale in cui tuffarsi dopo aver preso un bel respiro profondo. Perché, come sottolinea l’autore, “un’emozione vera vale ben la vita intera”.