Alessio Bernabei scala il suo ‘Everest’: “Ho imparato a contare su di me” INTERVISTA

Felpa gialla (in pendant con il colore della Regione Lombardia in tempi di pandemia) e microfono al fianco, Alessio Bernabei ci parla del suo nuovo singolo Everest direttamente dalla sua casa milanese. E proprio da quelle stanze, nella città che più di altre ha vissuto l’emergenza, troviamo un giovane artista che è cresciuto tanto e ha voglia di raccontarsi come farsi non aveva ancora fatto.

Non a caso per questo ritorno sulle scene, ha optato per un brano interamente scritto e composto da lui, accompagnato da un videoclip nato da una sua idea. Insomma, Everest è Bernabei a 360 gradi o meglio un pezzo importante di quel percorso con cui si impara a godere del cammino senza puntare solo alla cima.

Dalla pandemia a Sanremo, dal talent alle radio passando per il brano dell’estate 2020 Trinidad. Alessio ci ha raccontato la sua nuova avventura musicale da artista indipendente: guarda la nostra intervista video.

Alessio Bernabei Everest TESTO

Non hai niente da dire

e guardi dall’altra parte

ce lo chiediamo spesso

se scappare serve

lascia stare il passato le lacrime che hai perso

anche il fiore più bello può crescere all’inferno

io ti giuro che un giorno smetterà di piovere

e ho capito che con le mie spalle non ti puoi bagnare

E io ci sarò

ed avrò cura di te

quando odierai il mondo

e non ti sentirai giusta

buttarsi in questa vita è come l’Everest

sarò il paracadute che non vuoi indossare

Ma io ci sarò

Se avrai bisogno di me

di me

sorrisi falsi a mia madre e poi morivo sul letto

sempre solo sempre stanco ma con il sogno dentro

mi sono arreso troppe volte

ma c’eri te che mi guardavi e mi rialzavo sempre

io ti giuro che anche se il sorriso non l’hai fatto più vedere

ci saranno tante rughe a dirtelo che lo facevi spesso

E io ci sarò

ed avrò cura di te

quando odierai il mondo

e non ti sentirai giusta

buttarsi in questa vita è come l’Everest

sarò il paracadute che non vuoi indossare

Ma io ci sarò

Se avrai bisogno di me

di me

Ohhh ohhhh ohhhh

Ohhh ohhhh ohhhh

e quello che hai vissuto

ce l’hai sempre dentro

lo riesco a vedere

meglio io che te

poi si appanna il vetro

e lo facciamo dentro

fa paura lo ammetto

E io ci sarò

ed avrò cura di te

quando odierai il mondo

e non ti sentirai giusta

buttarsi in questa vita è come l’Everest

sarò il paracadute che non vuoi indossare

Ma io ci sarò

Se avrai bisogno di me

di me