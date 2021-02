Rosmy, il videoclip di ‘Controregola’ con Javier Rojas

È disponibile su YouTube il video di Controregola (Universal Music), il nuovo brano di Rosmy che continua la sua evoluzione musicale con un nuovo sound. Il brano scritto dalla stessa Rosmy è prodotto da Cristian Milani.

Il video, per la regia di Beppe Gallo, è stato girato sul ghiacciaio del Monte Rosa, tra Gressoney ed Alagna, e alcune scene dal rifugio più alto d’Europa: Capanna Regina Margherita (4554 m.). Protagonista nel video insieme a Rosmy è Javier Rojas, talentuoso ballerino vincitore della categoria danza ad Amici di Maria De Filippi 2019.

La clip è stata realizzata con il patrocinio del Comune di Gressoney-La-Trinitè e con la collaborazione di Monterosa SKI, Rifugi Monterosa, Corpo Guide Alpine di Alagna Valsesia e Rossignol. Le immagini su Capanna Margherita sono state riprese da Marco Orbassano.

“In questo momento di restrizioni, Controregola è un inno alla libertà – dichiara Rosmy – ho scelto di girare la clip ufficiale del brano in montagna perché ci insegna la bellezza della spontaneità che nasce dal rispetto reciproco e dall’armonia. Il brano, infatti, cita e ripensa Kant secondo cui la libertà non è il non avere regole, ma è la determinazione di agire nel rispetto e nel buon senso comune. Il video rappresenta una camminata senza sosta, una corsa per allontanarsi dal caos, per liberarsi da sovrastrutture, da pressioni e dalle ansie di tutti i giorni, con la sola voglia di aria da respirare.”