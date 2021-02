Maddalena presenta ‘Anxiety Is A Modern Cliché’: “Credo nella mia generazione”

Maddalena Morielli, in arte solo Maddalena, debutta con il singolo Anxiety Is A Modern Cliché, disponibile in digitale da venerdì 5 febbraio. Nel brano – in italiano e con ritornello in inglese – si susseguono immagini che raccontano una generazione alle prese con l’ansia quotidiana che ne caratterizza lo stato emotivo.

“Ho visualizzato l’ansia – spiega Maddalena – mi ha fatto sorridere perché ho capito che è la proiezione della mia regia, della nostra regia, di un qualche regia. Ancora adesso però mi dimentico spesso che non esiste e ne rimango fregata. Va bene così… fa parte del gioco e quindi giochiamo: la esaspero, la vedo, la supero e vinco.“

Ecco la nostra intervista video per conoscere meglio Maddalena.

Chi è Maddalena

Maddalena Morielli è una giovane artista romana, classe ’98. Sin da bambina sviluppa una grande passione per la musica tanto da frequentare parallelamente ai suoi studi il Saint Louis College of Music di Roma. Nell’estate del 2016 frequenta il programma estivo di musica e movimento al Berklee College of Music di Boston. Dopo essersi diplomata al liceo Virgilio di Roma, nel 2018 partecipa al corso intensivo per autori del CET ( Centro Europeo di Toscolano fondato da Mogol).

È da questo momento che Maddalena decide di volersi seriamente dedicare alla scrittura e alla composizione creativa, parallelamente al corso di laurea triennale in Filosofia in cui, tra le altre cose, approfondisce il suo grande amore per il cinema. Maddalena compone i brani e scrive in doppia lingua: italiano ed inglese. Recentemente è stata selezionata da Officina Pasolini, laboratorio di Alta Formazione Artistica, diretto da Tosca. Ha ultimato i suoi primi brani con la produzione di Andrea Rigonat e il mastering di Giovanni Versari. Tra questi: “Anxiety is a modern cliché” in uscita il 5 febbraio in distribuzione Universal.