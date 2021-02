Amedeo Preziosi e Luna nel nuovo singolo ‘Un attimo per me’

Si intitola Un attimo per me il nuovo singolo di Amedeo Preziosi che torna dopo il successo di Range Rover, Liberty City e Mai più. “Un attimo per me lo definirei… un brano nostalgico ispirato ad una storia vera. – spiega Preziosi – È il racconto di due persone che hanno trascorso un lungo e felice periodo della propria vita ormai è giunto al termine. Non tutto a volte va per il verso giusto… ma ciò non significa che bisogna mostrare rancore o pentirsi di quello che è stato, ma al contrario fare tesoro di qualsiasi momento che abbiamo vissuto.”

Disponibile dal 5 febbraio, il singolo vede la presenza anche di una voce femminile: è quella della cantante e rapper Luna. “Questa canzone mi ha fatto provare delle sensazioni che raramente ho provato ascoltando della musica, e ho accettato subito di farne parte proprio per questo motivo. – dichiara la giovane artista – Ho sempre stimato Amedeo e per me è veramente un onore portare avanti questo progetto insieme. Sono sicura che non vi deluderà ma anzi… scalderà tanti cuori!”

Alla produzione di Un attimo per me, infine, il ritorno di Matt Joe, dj italiano che già aveva affiancato Amedeo Preziosi in Mai più. “Il brano nasce dall’intenzione di creare qualcosa diverso da quello sentito fino ad ora da Amedeo, e questa volta anche di più “radiofonico”. Il risultato, a mio parere, è un crescendo di emozioni che ti rapisce e si evolve dalla quiete della prima strofa, fino a esplodere in un finale energico.”