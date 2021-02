AirPlay radio: Takagi & Ketra con Mengoni e Quintale in vetta, Emma e Amoroso terze

È stata diffusa la nuova Classifica Airplay Radio Settimanale a cura di EarOne relativa alla settimana 05.2021 (dal 29 gennaio al 4 febbraio 2021) che vede il singolo Venere e Marte di Takagi & Ketra, Marco Mengoni & Frah Quintale confermarsi al comando; alle spalle Save Your Tears di The Weeknd (secondo, +1) e Pezzo di cuore di Emma & Alessandra Amoroso (+5). Secondo i dati EarOne, al quarto posto troviamo Una canzone d’amore buttata via di Vasco Rossi (-2) seguito da Cocoricò di Samuel & Colapesce (quinto posto, +2), Il mio amico di Madame feat. Fabri Fibra (sesto posto, +5) e Paradise di Meduza feat. Dermot Kennedy (settimo posto, -3). Completano la Top Ten Afterglow di Ed Sheeran (ottavo posto, +5), Volente o nolente di Ligabue con Elisa (nono posto, -3) e La canzone nostra di Mace, Blanco & Salmo (decimi, +7).

Le più alte nuove entrate sono: Mal di gola dei The Kolors (posizione 23), Lifestyle di Jason Derulo feat. Adam Levine (posizione 40) e Flags dei Coldplay (posizione 47). La classifica completa è consultabile al sito earone.it [Copyright EarOne Srl].