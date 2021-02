Samuel Heron Costa: dal 12 febbraio il nuovo EP ‘Canzoni Popolari’

Samuel Heron Costa torna, venerdì 12 febbraio, con Canzoni Popolari, EP di 6 brani su etichetta Polydor (Universal Music Italy) che accompagna il singolo Una bugia feat Danien. “È una lettera d’amore nei confronti dell’ansia, amica e compagna di molte delle nostre giornate. Spesso siamo soliti a dirci una bugia – dichiara Samuel Heron Costa – l’ansia è un qualcosa che fa parte di noi e quando non c’è spesso ci manca.

Paragonata ad un gigante, che non sappiamo se voglia salvarci o ucciderci, l’ansia è parte indelebile della nostra quotidianità. Molte volte non siamo in grado di cacciarla via, altre volte vorremmo fosse con noi per darci quell’adrenalina e spinta che ci induce inevitabilmente a dare il meglio di noi”.

Una bugia è una canzone intrisa di autentica verità nei confronti dell’ansia”, una fotografia vera e sincera che ritrae una situazione comune a moltissimi di noi nel vivere il personalissimo rapporto con l’amica ansia, un ciclope in grado di lasciarci spesso senza respiro e con il quale abbiamo imparato a condividere il nostro quotidiano. Una compagna che ci tiene per mano e con cui spesso litighiamo ma che al tempo stesso è difficile lasciar andar via.

Di seguito la tracklist di Canzoni Popolari:

Zanzare Me ne batto r’ belin Ragazzi popolari Ubriaco (per davvero) Una bugia Nella pancia della balena