Magazzini Musicali, sesta puntata: ospiti Agnelli, Capossela e Rancore con Margherita Vicario

Sesto appuntamento con Magazzini Musicali, in onda sabato 6 febbraio alle ore 15.30 su Rai 2 condotto da Melissa Greta Marchetto e Gino Castaldo. In questa puntata saranno ospiti in studio Manuel Agnelli feat Rodrigo D’Erasmo, Vinicio Capossela e Rancore con Margherita Vicario che, oltre ad esibirsi dal vivo, parteciperanno al talk di approfondimento che caratterizzerà settimanalmente il programma..

Spazio anche alla classifica settimanale, scandita da esibizioni live, approfondimenti sui temi dell’attualità musicale e da una serie di rubriche tematiche. Oltre che il sabato pomeriggio, Magazzini Musicali va in onda n replica il martedì in seconda serata su Rai2, su Rai Radio 2 alle ore 18.00 della domenica, su Rai 4 il sabato mattina e visibile anche su Rai Play.

Inoltre, è disponibile in digitale la sigla di, scritta e cantata da La Municipàl. Prodotto da iCompany, Magazzini Musicali è realizzato da Rai Pubblicità che ha costruito il progetto di brand integration crossmediale insieme a WINDTRE, in qualità di main sponsor del programma. Il team è composto da: Massimo Bonelli (progetto e direzione generale), Stefano Senardi (direzione musicale), Massimo Martelli e Paolo Biamonte (autori), Sergio Colabona (regia), Marco Lucarelli (direzione fotografia), Lucia Stacchiotti (produzione esecutiva) e Massimo Ferranti (ABC – direttore di produzione).