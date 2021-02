VHSUPERNOVA, il nuovo singolo è ‘io non piango mai…’

Il duo pop milanese dei VHSUPERNOVA – Giulia Bonaccorsi e Cal Cacciatore – ha pubblicato il nuovo singolo io non piango mai…, primo inedito del 2021 disponibile dal 2 febbraio. Dopo aver chiuso l’anno con un live in streaming sold out, i due giovani artisti tornano con un uptempo che proietta sul dancefloor.

io non piango mai…, distribuita da Artist First, è scritta con Nicola Marotta (Warner Music Chappell Italia) e prodotta da Kaleido Cloud e suona come un pezzo da ascoltare in auto o canticchiare sotto la doccia.