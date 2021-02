Federica Abbate torna con il singolo ‘Se non fosse’

Si intitola Se non fosse il nuovo singolo di Federica Abbate per Carosello Records, in uscita venerdì 12 febbraio. Il brano inaugura il prossimo progetto della cantautrice, dove autoironia e fragilità si fondono, come solo Federica sa fare.

A proposito del singolo – disponibile in pre-save – Federica afferma sui suoi social: “Questa canzone l’ho scritta tempo fa sui tavolini di una discoteca, mentre tutti ballavano. Una dichiarazione d’amore dolcissima e la chiara ammissione di una propria fragilità.”