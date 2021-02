Sfera Ebbasta, Marcelo Burlon e Andrea Petagna aprono Healthy Color a Roma

Lo avevano preannunciato qualche mese fa e ora, finalmente, la catena di healthy fast restaurant di Sfera Ebbasta, Marcelo Burlon e Andrea Petagna apre anche a Roma. Healthy Color approda ufficialmente nella Capitale a partire da mercoledì 3 febbraio con sede in Via Leone IV 64, a cavallo tra lo storico Rione Prati e le Mura Vaticane.

L’imminente arrivo nella capitale è solo una delle nuove sorprese targate Helathy color. L’azienda ha infatti programmato nuove aperture in Italia attivando un piano di espansione in grado di rafforzare il giovane brand che ha rivoluzionato il mondo dell’healthy fast food in Italia.

Dopo il lancio del primo store a Milano di Via della Moscova fine 2019 e dopo la nuovissima apertura romana, Healthy Color si appresta così a divenire una vera e propria catena, presente nelle principali città italiane e non solo, diventando un punto di riferimento del mondo dell’healthy food di qualità. Sono stati programmati posizionamenti anche in alcune capitali europee, anche grazie all’attivazione del programma franchising studiato da Davide D’Andrea Ricchi.

Healthy Color Roma è aperto con orario continuato anche nel pomeriggio con il servizio di Healthy Bar: caffè, cappuccini colorati alla curcuma, alla barbabietola o alla spirulina, tisane, centrifughe e tante altre sfiziosità son pronte ad accogliere i clienti nelle ore centrali della giornata. A disposizione anche un servizio Wi-Fi gratuito.