B3N, Benjamin Mascolo riparte solista con l’album ‘California’

Arriva direttamente dai social, dopo le anticipazioni condivise anche sul suo canale Telegram, la notizia che le fan aspettavano da settimane. Benji Mascolo ha annunciato la pubblicazione di California, suo primo album solista dopo lo scioglimento del duo con il collega Federico Rossi, atteso per il 26 febbraio 2021. Insieme alla data di pubblicazione, Ben ha svelato copertina e tracklist del progetto anticipando anche un singolo con videoclip (insieme a Bella Thorne) prima del disco.

Ma in queste giornate, l’artista si è a lungo raccontato – quasi confidato – sui social, spiegando ai fan di aver vissuto un periodo molto difficile e di aver trovato nella musica la sua via di salvezza. “Se dopo tutto questo tempo sei ancora qui e credi in questo sogno, ti dico GRAZIE, grazie dal profondo del mio cuore. – esordisce in questo post – Due anni fa ho iniziato a lavorare a questo disco e ho capito subito che sarebbe stato “diverso”.

Ero nel periodo più buio della mia vita, lo stress mi aveva consumato fino a rubarmi il sorriso: ricordo ancora la FOLLIA di un Tour sul palco con la faccia completamente assente, lo sguardo spento, perso tra migliaia di persone che urlavano il mio nome invano. MERITAVATE DI PIÙ e vi ho deluso. Ma ancora prima di voi, ho deluso e TRADITO me stesso, ogni principio e ogni valore che ho sempre difeso.“

E continua: “Poi la musica mi ha salvato. Ho scritto decine e decine di canzoni, una dietro l’altra, alcune follemente incazzate, altre tristi, ho pianto ogni lacrima che avevo in corpo e vomitato tutti i miei sentimenti. Un passo alla volta è tornato a splendere il sole: ho messo in pausa ogni lavoro e rinunciato a soldi e contratti solo per poter riprendere in mano la mia vita.

Ho dedicato tutte le mie energie a GUARIRE da questa depressione, curando la mia mente e il mio corpo per tornare il Benjamin che conoscete. Quel ragazzo ora è fiorito e ha finito ciò che aveva iniziato. Il mio album è pronto, tra pochi giorni vi dirò tutto. Ci divertiremo tanto.“