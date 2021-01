Il mentalista Francesco Tesei presenta lo show in streaming ‘The Box’

Il mentalista Francesco Tesei, conosciuto dal grande pubblico anche per il programma su SkyUno che porta il suo nome, è tornato con The Box, show on-line che segue il successo delle date nel mese di dicembre (sold out). Questa versione rinnovata dello spettacolo, che promette un’esperienza interattiva per uscire, mentalmente, dalla scatola, si svolge in dirette streaming sulla piattaforma Zoom che permettono l’accesso a 48 persone per ogni performance. al fine di garantire un reale coinvolgimento dei partecipanti.

Dopo la prima data di venerdì 29 gennaio, lo show continua per tutto il mese di febbraio nei weekend e come ogni spettacolo di Tesei mette al centro il coinvolgimento degli spettatori. Ogni performance in diretta rende gli spettatori protagonisti anche dal divano di casa. E The Box è anche un modo per ricordare che il teatro e gli artisti ci sono ancora, e non devono essere dimenticati. Proprio per questo numerosi teatri italiani hanno deciso di sostenere il progetto allacciando una collaborazione con Francesco Tesei e rilanciato The Box sui loro canali, in attesa di poter riavere lo spettacolo dal vivo sul palcoscenico.

“Per mesi ho pensato che fosse impossibile presentare il mentalismo via internet – spiega Tesei – ero convinto che il contatto diretto fosse imprescindibile. Ho dovuto fare uno sforzo mentale per mettere in dubbio questa convinzione, ma quando l’ho fatto si è aperta una possibilità. Un progetto nuovo che non è teatro, non è tv. Forse è qualcosa che sta in mezzo a quei due media, ma non per questo ne è un compromesso: il punto fondamentale è stato capire le potenzialità e il linguaggio del mezzo e sfruttarli per creare qualcosa che avesse senso di esistere non come surrogato di altro, ma come espressione artistica indipendente dal resto”.

“È bello che vari teatri abbiano capito il messaggio e colto l’occasione per offrire qualcosa di alternativo ai propri spettatori, ma io spero che siano prima di tutto i singoli cittadini a sostenere quest’idea, attraverso la partecipazione – conclude Tesei. La partecipazione, anche se virtuale, è l’unico antidoto contro la parola chiave più ricorrente in questi tempi: distanziamento sociale. Noi siamo creature sociali e, al netto dell’emergenza sanitaria, stiamo tutti soffrendo”.

INFORMAZIONI

La performance avviene in diretta sulla piattaforma Zoom, per un numero massimo di 48 connessioni / Info e biglietti: www.ilmentalista.com/the_box.php / Prezzo: 35 euro. (con un biglietto può assistere allo spettacolo l’intero gruppo famigliare) / Durata. un’ora circa