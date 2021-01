Marta Daddato: esce il nuovo singolo ‘Space Doll’

[CS] Marta Daddato inizia il 2021 con la pubblicazione del nuovo singolo, Space Doll, dal 29 gennaio su tutte le piattaforme digitali su etichetta CantieriSonori/Polydor/Universal Music.“Space Doll è un brano scritto durante la scorsa estate. spiega il giovane talento – Ero in un momento chill e, chiusa nella mia camera, ho svuotato la testa e ho viaggiato nella mia fantasia, sentendomi una bambola nello spazio, una persona fuori dal comune.

Ancora oggi quando ascolto Space Doll mi sento come quel giorno in cameretta; provo esattamente le stesse emozioni e sensazioni di quando l’ho scritta dove mi sentivo rilassata e senza pensieri. Scrivere Space Doll mi ha permesso di sfogarmi; ci ho buttato dentro un po’ della rabbia che provo verso gli altri e verso me stessa.“

Dopo i singoli Bordello e Betty Boop, Space Doll, scritto interamente da Marta e prodotto da Skywalker, prende spunto dal vissuto della rapper romana. In questo caso si tratta di un viaggio con la fantasia, dove si intrecciano sensazioni ed emozioni contrastanti.