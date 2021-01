Maluma pubblica il visual album ‘#7DJ (7 Days in Jamaica)’

Nel giorno del suo 27esimo compleanno, la star della musica latina Maluma pubblica #7DJ (7 Days in Jamaica), il suo nuovo visual album disponibile in digitale. Sette brani e altrettanti videoclip raccontano il percorso dell’artista alla scoperta della Giamaica creando un cortometraggio girato prodotto da 36 Grados.

Nella settimana in cui ha visitato il paese, Maluma si è immerso completamente nella vita e nei suoni dell’isola, trascorrendo il tempo a scrivere e creare ogni giorno nuovi suoni e connessioni, in un viaggio che lui stesso descrive come un’esperienza che gli ha cambiato la vita.

«Quei 7 giorni in Jamaica sono arrivati in un momento in cui avevo bisogno di evadere e rilassarmi, dopo aver lavorato senza tregua per sette anni… – ha raccontato – arrivando addirittura a domandarmi se avrei dovuto continuare a fare musica. Dopo un viaggio introspettivo alla ricerca di me stesso sono tornato totalmente cambiato, pieno di ispirazione e ho realizzato che la musica non è solo quello che faccio ma è parte di chi sono, di come vivo e interpreto la vita».

#7DJ è stato prodotto da Edgar Barrera “Edge”, Johany Alejandro Corral “Nyal” e The Rude Boyz. I testi dell’album sono firmati da Maluma insieme a Edgar Barrera, Vicente Barco, Johany Corral “Nyal”, Kevin Jimenez, Bryan Lezcano, Miky La Sensa, Ziggy Marley e Charly Black tra gli altri.

Di seguito la tracklist:

Tonika feat. Ziggy Marley Love feat. Charly Black Chocolate Agua de Jamaica Desayun-Arte La Burbuja Peligrosa

La cover dell’album è stata creata da Federico Uribe, artista noto per le sue sculture e opere d’arte realizzate con materiali riciclati. Inoltre, l’artwork è stato creato con pezzi di plastica riciclati e verrà messo all’asta a sostegno delle associazioni ambientaliste no-profit presentate dalla fondazione El Arte De Los Sueños di Maluma. E per l’uscita di #7DJ, Maluma ha scelto altri sette pezzi di Uribe per una mostra pop-up sostenibile a Miami aperta al pubblico per un mese e visitabile virtualmente da ogni parte del mondo.