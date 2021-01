AirPlay radio: Takagi & Ketra con Mengoni e Quintale in vetta, Negramaro new entry

È stata diffusa la nuova Classifica Airplay Radio Settimanale a cura di EarOne relativa alla settimana 04.2021 (dal 22 al 28 gennaio 2021) che vede il singolo Venere e Marte di Takagi & Ketra, Marco Mengoni & Frah Quintale passare al comando (+2) lasciandosi alle spalle Una canzone d’amore buttata via di Vasco Rossi (secondo, -1) e Save Your Tears di The Weeknd (terzo posto, -1). Secondo i dati EarOne, Paradise di Meduza è stabile in quarta posizione mentre Golden di Harry Styles sale al quinto posto (+3) e precede Volente o nolente di Ligabue con Elisa (sesti, -1) e Cocoricò di Samuel & Colapesce (settimi, +11). Completano la Top Ten Pezzo di cuore di Emma & Alessandra Amoroso (decime, +3), Prisoner di Miley Cyrus feat. Dua Lipa (stabili al nono posto) e Scooby Doo dei Pinguini Tattici Nucleari (decimi, -4)

Le più alte nuove entrate sono: La cura del tempo dei Negramaro (posizione 23), Ogni pensiero vola di Venerus (posizione 31) e Girls Like Us di Zoe Wees (posizione 46). La classifica completa è consultabile al sito earone.it [Copyright EarOne Srl].