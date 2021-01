Rancore: il nuovo singolo è con Margherita Vicario, esce ‘Equatore’

Da venerdì 29 gennaio è disponibile Equatore, il nuovo singolo di Rancore con Margherita Vicario. Dopo il successo del precedente album di inediti Musica per bambini portato a lungo in tour, una partecipazione a Sanremo nel 2019 al fianco di Daniele Silvestri come co-autore del brano Argentovivo e un ritorno sul palco dell’Ariston in gara nel 2020 con la sua Eden con cui vince il Premio “Sergio Bardotti” per il miglior testo, Rancore apre il 2021 musicale con un singolo in cui l’incontro con Margherita dà vita a un brano potente, un giro intorno al globo, un viaggio da percorrere attraverso le rime e l’unione di queste due voci.

Margherita Vicario, attrice e cantautrice: dopo l’esordio nel 2014 con l’album Minimal Musical e una serie di fortunati brani si conferma nel 2020 una delle artiste più interessanti del panorama italiano. Dopo il lockdown Margherita è tornata sui palchi delle più importanti rassegne d’Italia con un tour di quasi trenta date sold out.

Autori: Tarek Iurcich, Margherita Vicario, Paolo Antonacci

Compositore: Davide Simonetta

Prodotto da d.whale