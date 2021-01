Rosmy: dal 29 gennaio il nuovo singolo ‘Controregola’

Da venerdì 29 gennaio è disponibile, in radio e digitale, Controregola (Universal Music), brano di Rosmy che ne anticipa il prossimo progetto discografico. La cantautrice rimanendo fedele alla propria identità artistica, continua la sua evoluzione musicale con un nuovo sound. Il brano scritto dalla stessa Rosmy è prodotto da Cristian Milani.

“In questo momento delicatissimo e di continue restrizioni, Controregola vuole essere un inno alla libertà – dichiara Rosmy – un invito a non dimenticare la bellezza della spontaneità agendo sempre nel rispetto altrui. il brano, infatti, cita e ripensa Kant secondo cui la libertà non è il non avere regole, ma è la determinazione di agire nel rispetto e nel buon senso comune”

Una melodia scandita dal dolce suono di un pianoforte si unisce allo spirito rock di Rosmy con la sua voce intensa e profonda. La canzone diventa, così, un’esplosione di elementi diversi in cui sfumature pop e rock s’intrecciano in un tutt’uno che rispecchia l’evoluzione della cantautrice.