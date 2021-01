Delmoro, esce il nuovo singolo ‘Aria’: “La voglia di uscire da un’impasse”

È disponibile in digitale da martedì 26 gennaio Aria (Carosello Records), nuovo singolo di Delmoro che ne anticipa l’album d’esordio Rendez-Vous, in uscita il 19 febbraio. Composto da Delmoro, e prodotto da Davide Cairo e Matteo Cantaluppi, il brano raccoglie canzone d’autore italiana ed elettronica per descrivere quel momento in cui la mente è invasa dai ricordi.

“Il mood del testo di Aria – racconta Delmoro – è malinconico e incentrato sul ricordo. La relazione protagonista è matura, colta in un momento di difficoltà, di impasse, forse derivata dal tempo, dal non sentirsi più allineati. Però ad un certo punto arriva un suono, che porta la mente indietro nel tempo e così ritorna la forza, la voglia di uscire da questa impasse. Ed è così che le considerazioni cambiano, ed anche un silenzio acquista un valore più duraturo, perché maturato col tempo, rispetto ad una estate che ‘la guardi ed è già finita’”.