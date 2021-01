Dal libro al concept album: il nuovo progetto di Simone Di Matteo

Da venerdì 12 febbraio è disponibile il brano Anne, prima di tredici tracce dal nuovo progetto discografico di prossima uscita L’Amore Dietro Ogni Cosa dall’omonimo libro di Simone Di Matteo (Edizioni DrawUp, 2016), del cantante Andrea Crimi. La fortunata antologia dell’autore pontino è in continua evoluzione: già insignita del Premio per la Letteratura nel 2016 durante l’evento “L’arte dice no alla violenza”, nel 2018 è divenuta uno spettacolo teatrale per la regia di Guido Del Vento in concorso al Roma Fringe Festival 2019 e potrebbe presto approdare anche sul grande schermo grazie al regista e sceneggiatore Carlo Fenizi.

L’opera antologica di racconti, in cui lo scrittore conduce e trasporta il lettore lungo il cammino della libertà, tra i luoghi dell’amore verso situazioni d’analisi introspettiva e di disagio interiore, oggi ritrova nuova forza espressiva nella voce di Andrea Crimi e nella penna dello stesso Di Matteo che, grazie alla preziosa partnership con il paroliere Simone Pozzati, è riuscito a creare testi d’impatto e di forte poeticità.

«In un momento storico delicato come quello che stiamo attraversando – rivela Di Matteo – in cui l’emergenza pandemica da Covid-19 ha messo in ginocchio l’intero pianeta e ci ha privato della possibilità di stare vicino alle persone a noi care, dovremmo tenere sempre bene a mente ciò che conta davvero. Bisognerebbe ripartire dall’attenzione alle semplici cose, d’altronde, persino il più piccolo gesto può portare al più grande dei cambiamenti, e chissà, forse poter ricominciare a dar valore a ciò che lo merita. Sarebbe bello, una volta dimenticato il Coronavirus, se ci fosse per tutti una nuova contaminazione, ma d’amore, perciò torniamo a scriverlo, a parlarne, a dimostrarlo, e perché no, a viverlo e cantarlo.

È questo ciò che vogliamo trasmettere a chi avrà voglia di ascoltarci! Abbiamo pensato, inoltre, di riservare una traccia dell’album per le selezioni al Festival di Sanremo 2022, e quale modo migliore di diffondere un messaggio universale se non dal palco dell’Ariston?! L’amore è e resta l’unica forza in grado di far girare il mondo e di farci assaporare, nella sua concezione più alta, la libertà di rimanere fedeli a noi stessi!»