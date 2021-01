Diego Random: il nuovo singolo è ‘Fulmini’ VIDEOCLIP

È disponibile in rotazione radiofonica e in streaming FUlmini, il nuovo brano di Diego Random dedicato a temi come amore, amicizia, ansie e paure che convivono in una calma apparente. In questa canzone bene e male sembrano danzare insieme per mescolarsi in qualche minuto di impalpabile perfezione. Le sonorità leggere incorniciano una narrazione toccante che trascina l’ascoltatore in una storia che procede per immagini.

«“Fulmini” è un brano che per me indica l’inizio di un nuovo percorso, è la prima fatica artistica che abbiamo portato a termine io e Deadly Combination, il producer e musicista col quale da mesi stiamo lavorando ai nuovi progetti. – spiega Diego Random – È il primo singolo che vedrà questa nostra collaborazione. L’abbiamo scelto come singolo di “debutto” in maniera molto naturale e spontanea: per le vibes che ci trasmette e che vogliamo trasmettere».

Il videoclip ufficiale di Fulmini, diretto da Francesco Rossetto, Diego Gervasio e Marco Sanalitro, è stato girato interamente a Torino e include una sequenza di immagini che narrano alcune delle storie contenute nella canzone. Durante il video si contrappongono movida e desolazione urbana, metafora non soltanto dell’ambivalente bisogno umano di socialità e solitudine, ma anche della compresenza di bene e male.