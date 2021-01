Radio Italia è radio ufficiale della Collezione Peggy Guggenheim

[CS] Radio Italia e la Collezione Peggy Guggenheim di nuovo insieme per la diffusione di arte e cultura. Radio Italia torna ad essere la radio ufficiale del museo veneziano: un sodalizio che si rinnova dopo il primo, prolifico incontro nel 2008.

Attraverso Radio Italia i capolavori del XX secolo custoditi a Palazzo Venier dei Leoni, così come le tante attività online sviluppate dal museo durante la chiusura per continuare a dialogare con il pubblico, arriveranno nelle case di milioni di italiani. Radio Italia promuoverà la collaborazione su tutti i propri mezzi: on air, on line e sui social saranno disponibili informazioni su attività e appuntamenti speciali. Informazioni disponibili su: radioitalia.it/partnership e guggenheim-venice.it.

“Siamo orgogliosi di rinnovare la collaborazione con la Collezione Peggy Guggenheim: siamo pronti ad intraprendere un percorso straordinario tra grandi capolavori, artisti carismatici ed eventi unici – dice Marco Pontini, Vice Presidente Radio Italia – Torniamo a raccontare l’arte e lo facciamo attraverso il legame con una delle realtà artistiche più affascinanti e prestigiose in Italia e nel mondo”.

“L’arte può stimolare la riflessione, il dialogo e lo scambio – afferma la direttrice del museo Karole P. B. Vail – e questo nuovo viaggio al fianco di Radio Italia permetterà di raggiungere chiunque desideri “ascoltare” l’arte e la cultura, che nei momenti di cambiamento possono essere fonte di conforto e ispirazione, possono unire e farci sentire vicini anche a distanza”.