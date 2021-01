‘Music For Love Vol.1’: esce il progetto solidale sostenuto dai fratelli Marley

Si intitola Music For Love Vol. 1 ed è il primo progetto musicale e solidale italiano che gode dell’appoggio dei fratelli Marley. Da venerdì 22 gennaio è disponibile l’album collettivo che in quattordici brani raccoglie 29 artisti di 8 nazionalità con influenze e generi da culture diverse a sostegno della Ghetto Youth Foundation l’organizzazione fondata e diretta dai Stephen, Damian e Julian Marley e della Fondazione Fabrizio Meoni Onlus.

L’iniziativa nasce da un’idea dell’imprenditore Franco Nannucci grazie alla produzione artistica di Stefano De Donato, fondatore e bassista del gruppo funk Dirotta su Cuba. “Si tratta di un progetto grande e ambizioso. È stato un vero viaggio, un film, un puzzle che uno alla volta ha trovato i pezzi per completarsi. Come una magia – racconta Nannucci – Un’idea che è durata 15 mesi fino a trovare la sua forma definitiva. Un’idea nata quasi per caso dal sogno di poter ascoltare Michel Petrucciani suonare con Fabrizio Bosso, da un brano e messaggio di Damian Marley ed il sogno di dedicare un brano a Miles Davis. Sogni che mai avrei creduto di poter realizzare”.

“Molte cose serie e importanti nascono per scherzo. Di fronte ad una pizza Franco mi lanciò la sfida: comporre, arrangiare e produrre un album con 30 musicisti, di nazionalità diverse, generi diversi, linguaggi musicali diversi. Da Istanbul a Rio, da Mosca al Senegal passando per New York via Kingston, il giro del mondo in un solo Album e per un fine comune: un viaggio non per fuggire alla vita ma x non lasciarsela sfuggire! L’esperienza è stata bellissima e in ugual modo faticosa ma adesso, che ho finito la produzione, mi manca quel continuo stimolo creativo del quale mi sono letteralmente dissetato per oltre un anno e non ascolto più la musica nello stesso modo di prima” ha commentato Stefano De Donato.

Grazie all’organizzazione no-profit Music For Love, fondata proprio da Franco Nannucci, il 100% del ricavato dalla vendita del disco e di concerti e merchandise sarà infatti donato alla FONDAZIONE Fondazione Fabrizio Meoni Onlus e alla Ghetto Youth Foundation, organizzazione senza scopo di lucro dedicata alla creazione di cambiamento sociale ed equità.

“La collaborazione con la Ghetto Youths Foundation dei fratelli Stephen, Damian e Julian Marley ha energizzato in un modo incredibile la nostra organizzazione, come è facile immaginare. Una piccola organizzazione come la nostra, nata nel 2016 e cresciuta grazie all’impegno e supporto finanziario mio e di alcuni amici – ha continuato Franco Nannucci – Avere l’opportunità di collaborare con la famiglia Marley, che rappresenta Bob Marley, un’icona della musica mondiale ed il suo messaggio di pace, solidarietà ed uguaglianza su scala mondiale, non è solo un grande onore ed opportunità, ma in primis un’importante responsabilità per me e tutti noi”.

GLI ARTISTI COINVOLTI

Questa la squadra di musicisti, eclettica e diversificata, che combina una varietà di nazionalità, generi e culture e comprende (in ordine alfabetico):

il produttore discografico americano Chuck Alkazian

la flautista Tuğçe Albayrak

Simona Bencini , trascinante front woman dei Dirotta su Cuba e nota voce solista;

, trascinante front woman dei Dirotta su Cuba e nota voce solista; il noto trombettista italiano Fabrizio Bosso ;

; l’artista musicale turco Muhlis Berberoglu ;

; la mezzosoprano nata a Mosca Anastasia Boldyreva ;

; il rapper americano Kayo Bracey

il sassofonista, compositore e attore comico italiano Marco Caponi ;

; la cantante e cantautrice italiana Marilena Catapano ;

; il batterista italiano Francesco Cherubini ;

; l’artista e musicista Andrea De Donato ;

; Stefano De Donato , fondatore e componente dei Dirotta su Cuba in qualità di compositore, autore, bassista, arrangiatore e direttore di produzione artistico;

, fondatore e componente dei Dirotta su Cuba in qualità di compositore, autore, bassista, arrangiatore e direttore di produzione artistico; il batterista italiano Daniel Fasano ;

; il cantante italiano Stefano Ferraro ;

; il cantante, cantautore e musicista portoghese-americano Hugo Ferreira ; il musicista e fondatore dei Dirotta su Cuba Rossano Gentili ;

; il musicista e fondatore dei Dirotta su Cuba ; il rapper americano Sonny King, che si è da poco aggiudicato il Global Music Awards ed in nomination ai Hollywood Music & Media Awards;

che si è da poco aggiudicato il Global Music Awards ed in nomination ai Hollywood Music & Media Awards; l’artista musicale italiano Maurizio Lampugnani ;

; il musicista e attore senegalese Ismaila Mbaye ; l’organista e tastierista italiano Alberto Marsico ;

; l’organista e tastierista italiano ; il vibrafonista e percussionista italiano Giuseppe Mazzamuto ;

; l’autore e rapper italiano Pietro Nannucci ;

; il chitarrista di Jovanotti Riccardo Onori ;

; l’arrangiatore, pianista, produttore, tastierista e programmatore italiano Simone Papi ;

; il trombonista italiano Gianluca Petrella , considerato tra i più dotati a livello internazionale;

, considerato tra i più dotati a livello internazionale; il compositore, musicista e cantante italiano Mario Rosini ;

; la cantautrice brasiliana Cecy Santana ;

; la cantante, compositrice e attrice nata in Italia Sabina Sciubba ;

; il bassista elettrico e chitarrista italiano Leopoldo Sebastiani ;

; il chitarrista italiano Daniele Vettori.