10Laurent, ‘Anima fragile’: ″Un brano per dimostrare tutto l’amore che provo”

È disponibile su Spotify, Anima fragile, il primo singolo del giovane artista romano 10Laurent, che ha deciso di mettere in musica il sentimento per una ragazza. “Anima fragile è un brano scritto per cercare di riconquistare la mia ex ragazza e dimostrare tutto l’amore che provo tutt’ora per lei“, con queste parole Lorenzo Maggi ci descrive la traccia. E ancora, “Da un po’ che non ti sento, ma ancora mi manchi. – scrive sui social – Volevo dedicarti questa canzone per ricordarti che ti penso sempre. ANIMA FRAGILE fuori ovunque.“

Chi è 10Laurent

Lorenzo Maggi in arte ”10Laurent’’ classe 1995. Cresce a Roma e vive tra Los Angeles e Londra. Compone la sua prima canzone a soli 12 anni ma essendo molto introverso decide di tenere i suoi brani per sé. Ha un passato un po’ difficile ma è sempre stato una persona normalissima, molto alla mano e solare ma spesso anche malinconica e triste. Lorenzo è un grande romantico ma anche un grande nostalgico, ripete sempre che gli mancano gli anni 50/60/70 anche se non li ha vissuti: per lo stile, il boom economico, il rock, il jazz, i film in bianco e nero, Via Veneto, Little Italy e le sigarette che non fanno ancora male.

È cresciuto con il mito di Steve Mcqueen, Marlon Brando e Paul Newman. È un cantante, cantautore e anche attore. Ama la poesia, il mare i cieli stellati e il vino. Ciò che lo ispira di più per le sue canzoni sono la natura e l’essere più bello del mondo ovvero la donna. Si è avvicinato alla musica grazie a al padre che gli faceva ascoltare fin da piccolo Frank Sinatra, Elvis, Jimi Hendrix, Kurt Cobain, Oasis, Pink Floyd, Vasco e Franco Califano.

Si definisce una persona ”molto sola” e cerca sempre rifugio nella musica. Con il suo primo singolo Anima fragile arriva a ben 160mila streaming su Spotify in tre settimane, numeri in continua crescita. I suoi brani sono seguiti artisticamente da Simone Asilo e Antonio Marcucci e a livello discografico da Visory Records con edizione Thaurus publishing srls.