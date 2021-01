Voci X Patrick: una maratona musicale per la liberazione dello studente Zaki

L’8 febbraio, primo anniversario dell’arresto di Patrick Zaki, Amnesty International Italia, MEI – Meeting delle Etichette Indipendenti e Voci per la Libertà organizzano Voci X Patrick – Maratona musicale per chiedere la liberazione di Patrick Zaki, un evento per chiedere l’immediato rilascio dello studente egiziano, che è detenuto in carcere come prigioniero di coscienza a causa del suo lavoro per i diritti umani e per le sue opinioni politiche espresse sui social media.

Fino al 31 gennaio 2021 è aperta la call per aderire all’evento, un invito a tutti i musicisti a sostenere con la propria musica la campagna per la liberazione di Patrick e più in generale di tutti i prigionieri di coscienza rapiti, torturati e reclusi ingiustamente.

L’APPELLO

L’8 febbraio sarà il momento di farci sentire compatti e più determinati che mai. Patrick Zaki deve tornare ai suoi studi a Bologna. Proprio per questo invitiamo alla mobilitazione il mondo della musica. Chiediamo agli artisti di aderire all’evento programmato l’8 febbraio con un video di una performance musicale di qualche minuto dedicata a Free Patrick Zaki.

Per aderire e avere maggiori informazioni scrivete a: vocixpatrick@gmail.com ENTRO E NON OLTRE IL 31 GENNAIO

Nella maratona musicale che verrà trasmessa in streaming su numerosi canali grazie a molteplici partner si alterneranno le performance musicali con interventi in diretta.