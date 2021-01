Sierra: dal 22 gennaio il nuovo singolo ‘Mezze Lune’

[CS] Da venerdì 22 gennaio è disponibile in radio e sulle piattaforme digitali Mezze Lune (Sony Music), il nuovo singolo dei Sierra. Il duo romano torna, dopo un anno dall’esperienza di X Factor e il successo di Enfasi e Come mai, con un singolo che conferma la loro incredibile capacità di sintetizzare generi diversi in autentici brani pop.

Mezze Lune, prodotta da Mr. Monkey e Niro, presenta melodie avvolgenti e un ritornello penetrante che si uniscono a flow elettronici, creando atmosfere sognanti, leggere ma profonde nei contenuti. La canzone è una riflessione sui mesi difficili che abbiamo vissuto: c’è la voglia di uscire e ripartire, con una coscienza e un’attenzione verso il presente, accettando l’imprevedibilità della natura e la futilità di molti valori legati all’ossessione del futuro.

Si ricerca un’armonia interiore evocando spazi aperti: il mare con navi in partenza, catene montuose, fino ad arrivare alle stelle. I Sierra raccontano tutto questo attraverso un’avvincente sistema di metafore e di allegorie. Le due strofe, pur affrontando gli stessi temi da punti di vista differenti, confluiscono in un fiume maggiore.