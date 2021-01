Raffaella Carrà sul film ‘Ballo Ballo’: “Si percepisce una forza incredibile”

Da lunedì 25 gennaio è in anteprima esclusiva su Amazon Prime Video Ballo Ballo di Nacho Álvarez. Il film, una coproduzione italo-spagnola, è prodotto per l’Italia da Indigo Film con Rai Cinema ed è una sfavillante commedia musicale ambientata nella Spagna franchista degli anni ’70, una celebrazione in technicolor del coraggio di essere se stessi e della libertà d’espressione, attraverso i più grandi successi di Raffaella Carrà, che commenta così il film:

“Mi è piaciuto moltissimo come Nacho Álvarez ha lavorato sulle musiche, sono inserite in un modo davvero sorprendente nel film. Gli attori sono tutti bravissimi, la storia è divertente e riesce a raccontare con leggerezza un periodo storico di grande cambiamento.

Nacho è stato davvero fantastico nel dirigere questo film. Sentire le mie canzoni cantate da un’altra persona mi ha dato una strana, ma allo stesso tempo piacevole, sensazione… e poi le musiche sono davvero straordinarie e si percepisce anche una forza incredibile attraverso l’intero film, che ti attraversa e riesce ad arrivarti dritta al cuore!