Giulia Penna torna con il singolo ‘Sparisci Please’, dal 5 febbraio

Sparisci Please (distribuzione Artist First) è il nuovo attesissimo singolo della cantante Giulia Penna, in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme digitali da venerdì 5 febbraio. In pre-order e pre-save Sparisci Please è un brano pop, frizzante e fresco, che racconta col sorriso come si può rinascere dopo la fine di una relazione turbolenta, fatta di segreti e bugie.

È un inno alla felicità, oltre che un invito rivolto a trovare il coraggio di mettere sé stessi al primo posto, dopo essersi annullati per una persona. «”Sparisci Please” parla di come da un dolore possiamo trovare la serenità e riscoprire noi stessi – spiega Giulia Penna – E nel brano racconto la storia di questa ragazza che smette di sentirsi sbagliata e si rende conto di essere sempre stata messa in secondo piano! Con grande gioia arriva a ringraziare il suo ex per averla fatta rinascere».