‘We Will Rock You’, in vendita i biglietti per le repliche dal 13 al 23 gennaio 2022

Dopo il rinvio degli spettacoli previsti per lo scorso marzo, aprono le vendite per le prossime repliche dello spettacolo We Will Rock You, in programma dal 13 al 23 gennaio 2022 presso il Teatro CheBanca! di Milano. La nuova stagione aveva preso il via dal Teatro La Fenice di Senigallia e, prima dell’insorgere dell’emergenza sanitaria, ha attraversato dodici regioni conquistando il pubblico con la storia di Galileo e Scaramouche e l’energia travolgente dei Queen.

La rivisitazione e implementazione del testo originale – scritto e prodotto da Ben Elton, in collaborazione con Roger Taylor e Brian May – ne ha valorizzato i contenuti ed evidenziato l’attualità di temi quali l’isolamento sociale, il bullismo, il riscaldamento globale, il pensiero unico, l’omologazione culturale e l’oppressiva presenza quotidiana della rete.

«Alla luce di quanto stiamo vivendo è facile immaginare che il testo verrà ulteriormente implementato e aggiornato e non potrà certamente ignorare quanto tutti abbiamo vissuto e vivremo ancora. Il cast, l’ensemble e la band molto probabilmente verranno confermati in toto ed il tour toccherà anche altre città che verranno comunicate in corso d’opera compatibilmente con una chiara decisione governativa relativamente alla riapertura del mondo dello spettacolo dal vivo e alle procedure organizzative e sanitarie necessarie» dichiara Claudio Trotta.

INFO BIGLIETTI E DATE

I biglietti sono disponibili sui circuiti ufficiali Ticketone, Ticketmaster e Vivaticket (online e punti vendita) e presso la biglietteria del Teatro Nazionale CheBanca!. Chi fosse in possesso di un voucher per spettacoli Barley Arts può ora utilizzarlo per acquistare i biglietti del nuovo show.

Da giovedì 13 a domenica 16 e da giovedì 20 a domenica 23 gennaio 2022

Milano, Teatro Nazionale CheBanca!

Orari

Giovedì e venerdì: h. 20:45

Sabato: h. 15:30 / h. 20:45

Domenica: h. 15:30 / h. 19:00

Biglietti

Poltronissima: € 55,00 + prev.

Poltrona: € 47,00 + prev.

Prima Galleria: € 35,00 + prev.

Seconda Galleria: € 30,00 + prev.