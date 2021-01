Il Tre: annunciato l’album di debutto, dal 19 febbraio

Dopo il singolo Te lo Prometto, diventato una hit virale certificata Platino per le vendite, Il Tre (Guido Senia) annuncia il suo primo album. Dal 19 febbraio è disponibile ALI – Per chi non ha un posto in questo mondo (Warner Music), già in preorder.

Tanti i temi che Il Tre affronta nel disco, dall’importanza per le piccole cose all’attaccamento alla famiglia e agli amici; dal rimanere fedeli a sé stessi nonostante alle fragilità, le consapevolezza e il credere nei propri sogni. E l’album sarà disponibile in vari formati; oltre alla versione standard fisica e digitale, verrà venduto anche autografato, in una speciale edizione per Amazon con cd e T-shirt, un’altra con cd e un evento “Italian Graffiti” su LiveNow e Q&A e in formato vinile numerato con poster e dedica,

Il conto alla rovescia è iniziato: l’annuncio del suo album sui social ha destato un grande interesse ottenendo in poche ore oltre 150 mila like e 7 mila commenti.