Grande Fratello Vip, 18 gennaio 2021: anticipazioni puntata, annunciato il primo finalista

[CS] Lunedì 18 gennaio, in prima serata su Canale 5 nuovo appuntamento con Grande Fratello Vip, il reality show prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Alfonso Signorini. Uno dei concorrenti del loft di Cinecittà sarà proclamato primo finalista di questa quinta edizione di “Grande Fratello Vip”. A decretarlo sarà il pubblico attraverso il televoto.

A proposito di televoto, questa settimana quello di “Gf Vip” è tutto al femminile. Una tra Carlotta, Cecilia, Dayane e Stefania dovrà abbandonare la Casa.

Serata all’insegna delle sorprese per tanti “vipponi”. Non mancheranno, inoltre, chiarimenti e discussioni in merito alle dinamiche che si sono instaurate nel corso della settimana. In particolare, sarà affrontata insieme al gruppo la crisi vissuta da Maria Teresa.

Infine, Andrea Pucci sarà graditissimo ospite della puntata. Il comico incontrerà i concorrenti.