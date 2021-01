Gazzelle annuncia il nuovo album: il 12 febbraio esce ‘OK’

Gazzelle ha annunciato l’attesissimo terzo album, OK (Maciste Dischi/Artist First), in uscita venerdì 12 febbraio (qui il pre-save e pre-order), anticipato dai singoli di successo Destri, Lacri-ma e Belva. Questa la tracklist dell’album, che vede per la prima volta tra i dischi del cantautore romano la presenza di una collaborazione con un altro artista, tra i più talentuosi e seguiti degli ultimi anni, tha Supreme:

BLU DESTRI GBTR PERÒ LACRI-MA OK 7 BELVA COLTELLATA feat. tha Supreme SCUSA UN PO’ COME NOI

Gazzelle è pronto anche a tornare dal vivo, nei maggiori festival italiani, con gli appuntamenti di Gazzelle 2021 (Vivo Concerti):

Venerdì 16 luglio 2021 – Ippodromo Snai San Siro (MI), Milano Summer Festival

Giovedì 22 luglio 2021 – Ippodromo delle Capannelle, Rock In Roma

I biglietti sono disponibili su ticketone.it e in tutti i punti vendita Ticketone. L’organizzatore declina ogni responsabilità in caso di acquisto di biglietti fuori dai circuiti di biglietteria autorizzati non presenti nei comunicati ufficiali.