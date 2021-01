Ernia incontra i Pinguini Tattici Nucleari nella nuova versione di ‘Ferma a guardare’

Ernia incontra i Pinguini Tattici Nucleari. Esce mercoledì 20 gennaio (in radio da venerdì 22) Ferma a guardare, nuova versione dell’omonima traccia di Ernia (contenuta nel pluripremiato album Gemelli) che vede la collaborazione con il collettivo bolognese. Il brano segue l’incredibile successo di Superclassico, tormentone generazionale, certificato triplo platino.

Il remake di Ferma a guardare è nato quest’estate in maniera semplice e naturale, raccontano i Pinguini Tattici Nucleari: “Ernia ha fatto la gavetta, come noi, e ci sono molte analogie tra i nostri percorsi, per quanto facciamo generi diversi. È saltata fuori l’idea di provare a fare qualcosa insieme, di mischiare le nostre rispettive visioni musicali”.

“I Pinguini Tattici Nucleari sono dei veri professionisti, lo sapevo, ma mi è rimasto fortemente impresso come hanno subito preso a cuore la traccia lavorandoci per poter far coesistere le nostre figure artistiche”, aggiunge Ernia ricordando il suo incontro con gli artisti.