Mr.Rain: il nuovo singolo è ‘Non c’è più musica’ con Birdy

[CS] Non c’è più musica è il nuovo singolo di Mr.Rain con Birdy che anticipa l’uscita di Petrichor (in preorder), il prossimo album di uno dei giovani cantautori più maturi della scena rap italiana. Il duetto fra i due artisti arriva dopo la prima collaborazione nel 2011.

“Ero alla ricerca di una voce femminile per questa canzone, così presi coraggio e scrissi a Birdy, che per me fino ad allora, rappresentava qualcosa di inarrivabile – racconta Mr Rain – Con Birdy in questa canzone, racconto di quando la musica sparisce nel dolore.. e con lei la magia, l’emozione, di quello che ti rende felice”.