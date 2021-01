Giulia Molino: fuori il nuovo brano ‘Comm’a all’aria’

Comm’a all’aria è il nuovo singolo della rapper e autrice napoletana Giulia Molino, scritto insieme a Laura di Lenola e Manuel Finotti. Dopo diverse esperienze, tra cui la partecipazione all’IDA Academy, Giulia MOLINO, campana di Torre del Greco, è entrata a far parte della scuola di Amici di Maria De Filippi nell’edizione 2019/2020.

Durante il percorso nel programma, che l’ha portata fino alla finale (secondo posto nel canto), si è fatta conoscere per diverse esibizioni e inediti come Va Tutto Bene (brano che ha superato le 30.000 copie vendute), e Nietzsche, brano in cui mostra tutto il suo talento nella scrittura raccontando la sua storia da adolescente che ha dovuto lottare contro un mostro invisibile e letale, l’anoressia.

A marzo è uscito il suo primo album che ha esordito direttamente nella Top Ten della classifica FIMI dei dischi più venduti in Italia. Tra le ultime esperienze vince il Premio Lunezia 2020 per il valor musical-letterario delle sue canzoni.