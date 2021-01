AirPlay radio: Vasco al top, Takagi & Ketra con Marco Mengoni & Frah Quintale new entry

È stata diffusa la nuova Classifica Airplay Radio Settimanale a cura di EarOne relativa alla settimana 02.2021 (dall’8 al 14 gennaio 2021) che vede il nuovo singolo di Vasco Rossi Una canzone d’amore buttata via stabile in vetta seguito da Save Your Tears di The Weeknd (secondo posto, +3) e Golden di Harry Styles (confermato al terzo posto). Secondo i dati EarOne, Don’t Worry dei Boomdabash è quarta (-2) mentre in quinta posizione c’è Volente o nolente di Ligabue con Elisa (-1) seguito da Paradise di Meduza (sesto posto, +2) e Scooby Doo dei Pinguini Tattici Nucleari (settimo posto, +2). Completano la Top Ten Contatto dei Negramaro (ottavo posto, -2), Take You Dancing di Jason Derulo (nono posto, +5) e Venere e Marte di Takagi & Ketra, Marco Mengoni & Frah Quintale (nuovo entrato al decimo posto).

Le più alte nuove entrate, oltre a Venere e Marte, sono Cerotti dei Tiromancino (posizione 25) e Facile di Zucchero (posizione 34). La classifica completa è consultabile al sito earone.it [Copyright EarOne Srl].