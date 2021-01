Matteo Costanzo: dal 15 gennaio il nuovo singolo ‘Eterno’

[CS] Matteo Costanzo, cantautore e producer classe ’92 che vanta importanti collaborazioni con artisti come Wrongonyou, Ultimo, Leo Gassman, pubblica un nuovo singolo intimo e romantico: venerdì 15 gennaio esce in radio e in tutti i digital store Eterno su etichetta T-Recs Music (distribuzione Pirames International). L’artista romano racconta in maniera trasognante l’amore come cura alle ferite, una chiave per liberarsi dalle angosce e abbandonarsi alle sensazioni dimenticando tutto il resto.

Matteo presenta così il brano sui suoi canali social: “C’è una piccola differenza che solo il tempo poteva insegnarmi. Tra scrivere di lei o semplicemente scrivere, sentirsi morire o essere pieni di vita, stare bene con lei o semplicemente stare bene. Stare lontani può essere una piacevole mancanza e non una terribile Ansia. L’amore (per me) è stare bene, Il resto è un’altra cosa.”

“Ora gli dèi stanno ridendo, riderebbero in eterno, per la magia di tutto questo ci invidia tutto l’Universo. Insieme a te io sto guarendo, sì, e tutto il resto lo dimentico”.