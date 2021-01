Mario Biondi: esce il singolo remix, nuove date per le anteprime live

In radio e in digitale dal 15 gennaio, Cantaloupe Island (DJ Meme Remix) è il nuovo singolo di Mario Biondi prodotto dallo stesso artista e registrato con gli High Five Quintet di Fabrizio Bosso. Il brano reinterpreta la celebre traccia di Herbie Hancock, pubblicata nell’album Empyrean Isles su testo di Mark Murphy.

Quella in uscita è la versione remix di DJ Meme, dj e produttore brasiliano con il quale Mario ha recentemente collaborato per il progetto Paradise. Sempre dal 15 gennaio, è possibile il pre-order per il download digitale di Dare, il nuovo album in uscita il 29 gennaio e già presalvabile su Spotify

Novità anche sul fronte dei concerti: le due anteprime previste inizialmente a maggio 2020 e spostate a febbraio 2021, saranno recuperate a marzo 2021 e in particolare: il 14 all’Auditorium Parco della Musica di Roma e il 16 al Teatro degli Arcimboldi di Milano. I biglietti già acquistati in prevendita rimangono validi per le nuove date corrispondenti; tutte le informazioni sui biglietti sono disponibili sul sito di Friends&Partners.